改劃大嶼山東北中部水域　環團倡建「保護區」還海於海

有市民以個人名義於去年向城市規劃委員會申請，要求改劃「大嶼山東北部份分區計劃大綱核准圖」，將中部水域原預留作「貨櫃碼頭」﹑「貨櫃後勤用地」及夾在上述地帶的「休憩用地」的大片海域，改為「海洋功能保留區」。有關申請今日（5日）在城規會進行審議。有份參與的守護大嶼聯盟表示支持是項申請，要求「還海於海」。

聯盟指，香港貨櫃吞吐量持續下降，加上政府已決定在青衣西南發展貨櫃碼頭，涉事水域一直被不洽當預留作貨櫃碼頭，但未被「撥亂反正」。聯盟又指，申請地點及附近水域具生態重要性，屬不少具保育價值物種的棲息地，例如中部水域有重要的珊瑚群落和底棲生物，鄰近島嶼亦有國家二級保護野生動物白腹海雕的繁殖紀錄。

聯盟認為，「海洋功能保留區」可為「海洋空間規劃」建立基礎，保留其海洋基本功能予公眾使用， 包括船隻航行、捕漁、海上駕駛、康樂活動，以及海洋生態等社會科學或自然科學研究。聯盟指，除了限制該區不得進行任何填海造陸或大規模永久覆蓋海面的發展，亦不得進行海洋資源的開採或掘或海藏地貌的破壞。