藉詞招攬模特兒狎4女童　舞台導演還押候判

舞台劇導演及演員黃嘉威藉詞為韓國網站招攬模特兒，於2014年至2018年間在網上利誘4名未成年少女到賓館拍攝性感內衣照及裸照，期間藉教擺性感姿勢向她們大肆非禮，又要求她們為他口交及手淫，有事主被要求全裸拍攝「男友視角」的出浴照，甚至與他性交。黃今日（5日）在高院承認向16歲以下兒童作出猥褻行為、製作及企圖製作兒童色情物品、非禮及非法性交共18項控罪，被令還押至3月25日，等候索取其心理及精神科報告及事主創傷報告後始判刑。

現年40歲的被告黃嘉威，今承認7項對16歲以下兒童作出猥褻行為罪、6項製作兒童色情物品罪、1項企圖製作兒童色情物品罪、3項非禮罪及1項與16歲以下兒童進行非法性交罪。案發時間為2014年7月至2018年7月，4名女事主A、B、C及D於案發時介乎13至15歲。辯方指被告已深表悔意，又呈上109封求情信，有朋友在信中稱讚被告是好人，透過專長貢獻社會，對事件感到驚訝，對其前途盡毀亦感到惋惜。辯方亦承認案件涉及多名受害人，犯案時間長，案情嚴重，但冀法庭輕判。

案情指，被告自稱是攝影師，透過社交媒體以招攬模特兒拍照為由認識案中事主。A於2014年認識被告時只有13歲，某次A應邀到賓館後，被告先要求她穿上露出胸部及私處的性感內衣拍照，再要求她擺出性感姿勢及拍裸照。被告其後蒙著她的眼睛，著她替他口交及手淫。被告食髓知味，後來多次相約A見面，要A替他口交，更用震動器刺激她的下體。後來A年滿16歲，被告知她與男友發生性行為後，亦作出同樣要求。男友發現A與被告的手機訊息對話後決定報警。

警誡下被告稱想與A發展成情侶，警方追查下再發現其他事主亦遭被告利誘到賓館拍照。B及C認識被告時均只有15歲，被告曾以隱藏鏡頭偷拍與B親熱及性交的過程；被告藉教導擺性感姿勢，趁機對C摸胸及摸臀；D認識被告時則只有14歲，有次她與被告全裸共浴，被告藉詞拍攝「男友視角」摸她的胸部。