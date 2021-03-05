男病人咳血轉送廣華急症室等足14個鐘　始發現伏屍醫院

廣華醫院今日(5日)公布，一名患有長期病患的63歲男病人，於上月26日下午到該院專科門診覆診，病人因咳嗽及痰中帶血，醫生建議即日入院檢查及治療。於下午約3時，院方按既定程序護送病人到急症室。及至下午4至6時許，醫護人員為其進行診斷及所需檢查，其後安排病人在等候區輪候內科病房床位。當時病人清醒及情況穩定，並由1名親人陪同。病人在急症室等候期間，院方一直為其提供照料。有關個案已轉交死因裁判官跟進。

至晚上10時半，醫護人員準備將該名病人轉送至病房，惟職員先後於等候區呼叫、透過廣播系統呼叫病人名字和致電均未能找到病人。至上月27日凌晨近2時，醫護人員再次透過廣播系統呼叫病人，惟病人未有回應。於清晨近5時，醫護人員在急症室等候區輪床上發現病人失去知覺及沒有脈搏。院方即時為其進行心肺復甦並通知病人家屬，病人最終於早上5時17分不治。

院方今日與病人家屬會面交代事件，並就事件致歉。院方向家屬致以深切慰問，並會盡力為家屬提供所需協助。

院方又指，非常關注有關事件，並提醒急症室員工加強監察等候入院病人的情況。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並會成立調查委員會檢視事件以作出改善建議，及向醫院管理局總辦事處提交報告。