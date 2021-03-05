每日派6萬個樣本收集包　僅收集到2萬7千個

政府表示，過去數星期每天平均派發近60,000個樣本收集包，但每天收集的樣本瓶數目則約為27,000個，少於派發量的一半。政府呼籲市民及機構毋須過度索取樣本收集包，以便其他有需要的市民也可領取樣本收集包作檢測之用。

而根據政府於3月2日發出的最新指示，餐飲業務及指定場所負責人，必須安排所有員工每14天接受一次檢測，以延長堂食時間至晚上10時和獲放寬每桌限制人數至4人，或指定場所得以重新開放。

政府提醒場所及餐飲業務負責人，若打算繼續放寬營運限制，必須安排員工在下周三(3月10日)或以前進行第二次檢測，亦須確保員工在3月11日前取得無染疫檢測結果才可上班。

指定場所及餐飲業務員工、建造業工地人員、學校教職員及須接受強制檢測的居民及工作人員，可於社區檢測中心接受免費檢測。各社區檢測中心的預約名額已大幅提升至每天32,000個以上，而全港19間社區檢測中心的未來7日預約率只有約3成，仍有充足名額應付需求。