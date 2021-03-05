勞工處再有員工染疫　與長沙灣政府合署中招員工屬親人

勞工處今日（5日）表示，早前初步確診新冠肺炎的員工，其一名同住家庭成員亦初步確診。該家庭成員亦是勞工處的員工，於長沙灣政府合署10樓的勞工視察科工作，即早前初步確診員工同一樓層的毗鄰辦公室，最近一次上班日期為本月４日。她日常工作毋須接觸公眾，工作時有佩戴外科口罩，與其他人士保持適當社交距離。她當值期間有進行體溫檢測，體溫正常。

勞工處指已按衞生防護中心的指引，為該員工的工作地點包括所有公共設施安排全面清潔和消毒。該樓層的勞工視察科及小額薪酬索償仲裁處會按衞生防護中心的建議關閉14天。同層工作的所有同事需接受2019冠狀病毒檢測，在檢測結果公布前，必須一直在家工作。

至於設於同一樓層的小額薪酬索償仲裁處、勞資關係科西九龍辦事處、僱員補償科、職業醫學組（九龍）和職業安全服務行動科（九龍區）的服務櫃枱亦已暫停服務，直至另行通知，已預約服務的市民會獲個別通知預約安排。