酒吧復業無期　老闆哭訴防疫基金未到手已被封舖

本港疫情反覆，酒吧業不但承受政府停業禁令，更要面臨業主逼租封舖的困境，農曆新年後結業潮已陸續出現。有酒吧老闆控訴業主無情，不但舖租分毫不減，近日更因欠租2個月被業主入稟法庭封舖追討，批評業主逼死小商戶，促請港府介入要求業主立即減租，並盡快讓酒吧業重開。

魏先生於旺角經營酒吧已7年多，月租約7萬元，由第四波疫情起，酒吧被勒令停業三個多月，期間一直零收入。惟大財團業主卻依然「企硬」，過去分毫未有酌情減租，然而政府防疫抗疫基金的補貼又來得遲，酒吧無力交租，至今共欠租2個月，由於酒吧承租時已向業主繳交4個月的按金，魏先生原本希望與業主商討，能否用按金抵銷，通融至政府補貼到手後才支付，怎料業主竟然「無情講」突然入稟法庭，並於日前與執達吏上門封舖。

魏先生哭訴，不是不願交租，而是確實無力交付，早前租金都是靠借錢繳付，目前被執達吏上門封舖，他不忍心血就此被封被結業，故再額外繳交3萬多港元，才能將店舖解封。而自己的例子只是冰山一角，早前酒吧業協會的調查已指，農曆新年後已有200多間酒吧結業，佔全港酒吧總數比例約15%，當中大部分都是因資金出現問題而結業，或被業主出動執達吏被封舖，估計約至4月仍未復業，會再多約15%酒吧倒閉。

他希望業主體諒酒吧業界的慘況，酌情減租；又促請政府不要只鼓勵業主減租，而是要介入要求業主與酒吧共度時艱；同時又指酒吧正處於萬丈深淵，懇求政府盡快給予酒吧復業。