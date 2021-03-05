政Whats噏：白鴿黨陷財困　赤字或破千萬　需售物業賣獎券支撐

繼公民黨(公文袋)早前自揭面對經濟困難，另一泛民大黨民主黨(白鴿黨)亦陷入財赤困境。據了解，白鴿黨下年度赤字初步估算或破千萬，雖然早前已出售物業套現救亡，但由於其他收入來源減少，加上黨內多人面對多項控罪，需要至少數以百萬計資金作支援。司庫單仲偕承認目前財政狀况麻麻，提到今年會調高中央委員會成員同區議員嘅籌款金額目標，而下個月亦會售賣獎券籌款，但長遠要睇餸食飯，甚至可能要減省開支添！

近月唔少泛民人士相繼沽售物業，當中不乏白鴿黨中人，包括前立法會議員、北區區議員林卓廷，同本身係律師嘅九龍城區議員黃國桐。其中，林就承認自己賣樓套現，以應付子女升學同自己多宗官司嘅開支，其實佢哋所屬嘅白鴿黨亦好等錢使。消息指，該黨早前已出售一項位於荔枝角嘅物業套現。而單透露，該黨2021至22年度赤字初步估算有機會高達1200萬元，但強調有關數字係假設今年有選舉，要撥大量資源派人出選。

多年以來，白鴿黨都會舉辦黨慶連籌款晚宴，而舊年就打算喺晚會上籌募目標款項400萬元，但後來礙於疫情晚會告吹，主要吸金來源頓失。而立法會延任後，4名民主派議員喺舊年11月被取消資格(DQ)，觸發包括全數白鴿黨在內大部分泛民議員總辭，但同時令該黨少咗收入，雪上加霜。

另一方面，該黨大批成員面對嘅訴訟開支亦帶來沉重負擔，副主席梁翊婷上月透露，黨內多達30名成員有官司在身，共涉逾50宗案件，估計法律費用可達2500萬元。而單近日就話，目前已預留約250萬元支援黨友官司，但坦言黨友亦要自行承擔部分訟費。

面對財赤，白鴿黨就決定向黨員同支持者埋手。單話，今年度一班中委同區議員嘅籌款目標被上調，分別要籌至少2萬元同1萬元，目標今年可透過街頭籌款籌400萬元。另外，該黨又計劃喺下月開始售賣獎券籌款，又會考慮發起網上籌款，若籌款額少就有可能要減省開支。至於會唔會變賣位於太子嘅總部套現？有該黨中人就表明暫時唔會出售，除非亡黨時先會賣喎。