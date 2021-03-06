累計72300人接種第1劑科興疫苗 8旬翁感暈眩及胸部不適

自2月22日以來，累計約72,300名人士接種了第1劑科興疫苗。

政府昨晚(5日)深夜表示，2019冠狀病毒病疫苗接種計劃已經於2月26日正式展開。截至昨日下午8時的過去24小時，約有10,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中約3,900人在5間社區疫苗接種中心接種，而約5,600人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。

自2月22日以來累計約72,300名人士接種了第1劑科興疫苗。

另外，截至昨日下午8時的過去24小時，約有4,900名市民在網上預約接種第1劑和第2劑科興疫苗。自2月23日以來，累計約267,600名人士預約接種科興疫苗。

此外，截至昨日下午8時的過去24小時，約有6,000名市民在網上預約接種第1劑和第2劑復必泰疫苗。自3月3日以來，累計約110,800名人士預約接種復必泰疫苗。

截至3月5日0時0分的過往24小時，有1宗送院個案。於3月4日早上，一名83歲男子到中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩及胸部不適。他於上午9時39分被送往律敦治醫院。經治療及觀察後，情況穏定，無須留醫。