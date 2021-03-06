垃圾徵費再上立法會　消息指政府將作兩大讓步拉票

醞釀逾15年，原本「胎死腹中」的垃圾徵費計劃，早前隨着立法會延任不少於一年，草案亦在今個立法年度重啟審議。有消息指，政府為爭取於今個立法年度落實草案，將作出兩大讓步，包括提供12至18個月的適應期，即在草案通過後並非即時刊憲；以及會逐步減少派發垃圾膠袋的數目，不會即時向市民收取費用。有議員認為將對業界造成嚴重影響，不應於百業蕭條，經營艱難的時刻推行徵費。另有議員關注基層市民的經濟負擔，認為應由立法會「揸住條線」，決定實施日期。

隨着本屆立法會延任，垃圾徵費草案獲立法會《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》委員會決定繼續審議。據消息人士透露，政府為「箍票」，願意作出讓步。第一，在草案通過後並不會即時刊憲，將提供12至18個月的適應期予公眾及相關業界。第二，在計劃實施後，將逐步減低派發垃圾膠袋的數目，並不會即時徵費。有消息更指，政府官員將安排各黨派議員，於本月15日召開非正式會議，屆時議員可提出對草案的關注，以至條文字眼上的修訂建議，政府會盡量接納意見。

一直關注垃圾徵費草案的飲食界議員張宇人表示，政府視早前提出的5項立法或修例工作，包括「起底」行為刑事化、訂明公職人員宣誓要求、引入海外醫生等為首要工作，對於垃圾徵費草案是否能趕及於本年度通過有所保留。被問及政府若然實現兩大讓步，會否因而「收貨」，張表示，即使垃圾徵費於18個月後才實施，仍擔心政府未必能於時限內完善設備，無法全面處理食肆的廚餘量，以致最後「都係去晒堆積區、焚化爐」。故希望立法會可擁有主導權，若於18個月後，認為政府仍未「做好工作」，可視乎情況再延長實施時間。

此外，持續逾一年的疫情重創本港經濟，包括食肆長期受社交距離限制影響，部分已出現經營困難，甚至面臨結業潮。張宇人指，早前與環境局代表會面，局方預計小型食肆一個月需繳付約1,500港元的垃圾徵費。但業界委託機構進行的調查，數字「大有出入」，預計小型及大型食肆每月需繳付約3,000至3萬港元費用。張批評於困難時期「仲講徵費」，張又表示，現時大型中式酒樓特別悽慘，中國人擺酒席要「有頭有尾」，乳豬、蒸魚等全部要「成隻擺上枱」，無可避免會製造廚餘。

事實上，草案對基層市民而言亦不討好，議員陳克勤於早前建議逐步減少派發膠袋數目，而非立刻徵費。他指，現時經濟環境惡劣，失業率續創新高，基層市民是首當其衝，擔心措施為市民增添經濟負擔，亦憂慮地區將出現「垃圾圍城」。故同樣建議由立法會「揸住條線」，於評估經濟環境、掌握民意後，才決定草案的生效日期。