尖沙咀3食肆負責人犯禁　18客收告票

尖沙咀警區聯同食環署，昨日(5日)晚上巡查尖沙咀一帶的食肆、酒吧及派對房間，提醒場所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，執法人員發現3間分別位於河內道、赫德道和寶勒巷的食肆容許食客超過4人一枱，其中一間位於寶勒巷的食肆於晚上10時後仍然營業，該3間食肆的負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），執法人員將檢控該名姓關(59歲)男子、該名姓施(54歲)男子和該名姓陳(33歲)女子。

該3間食肆內共有8名男子及10名女子，年齡介乎22至66歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），執法人員遂向他們發出定額罰款通知書。

疫情仍然嚴峻，警方呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。