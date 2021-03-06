東方日報A1：警方證監破9億造市案　各界轟證監又唔見查壹傳媒

警方聯同證監會採取代號「合璧」的聯合行動，成功瓦解本地一個龐大操控證券市場及洗黑錢犯罪集團，共拘捕12人，包括4名集團主腦，其中兩人為一對年輕姊弟，他們涉嫌透過網絡打手向獵物「噓寒問暖」及提供「內幕消息」，其實是以「唱高散貨」的手法，即以不實消息利誘受害人買入特定的細價股票，繼而大量拋售自己買入的股票，賺取大量金錢。警方在行動中凍結多個證券及銀行戶口，並檢獲大量現金財物，總值逾9億元。另外，壹傳媒股價於去年8月黎智英被捕後曾多次出現大幅波動，懷疑有集團於背後推高股價圖利，有業內人士批評證監會調查多月，至今仍無結果。

警方毒品調查科財富調查組與證監會在行動中共派出逾160名人員，突擊搜查27個地點，拘捕7男5女，年齡介乎23至65歲。據悉，被捕的4名集團主腦，包括一對年齡28及26歲姊弟，分別居住山頂及港島半山的豪宅，其中一人的寓所更被發現藏有500萬元現金。至於另一名男主腦，為一名39歲證券公司經紀，同樣居住港島半山的豪宅；餘下一名61歲男主腦，則報稱無業，其57歲妻子亦一同被捕；其他被捕人則包括裝修工人、商人及退休人士，當中涉及母子、兄弟及證券公司前同事。

警方毒品調查科總警司林敏嫻昨日表示，該犯罪集團成員首先以自己持有或操控他人的證券戶口，從低價買入大量涉案股票，之後透過社交平台吹捧某些股票的潛力及價格，誤導投資者在高價時買入，但自己卻大量拋售股票獲利，令股價急挫，導致投資者蒙受嚴重損失，形容當中涉及市場操控、洗黑錢及詐騙行為。

毒品調查科（財富調查）署理高級警司鄒祥有稱，行動中警方凍結多個證券及銀行戶口逾8,000萬元款項，另檢獲逾900萬元現金，連同檢獲的財物，包括金條、金鏈及名錶等，總值逾9億元；所有被捕人士現仍被扣查，警方不排除有更多人被捕。

證監會行政總裁歐達禮指出，證監會早前留意相關現象，故決定將個案轉介予警方調查，又表示證監會發現該犯罪集團會針對一些較小型的上市公司，由於他們的股價低、交易較少，令他們可以較輕易操控股價，又透露證監會已凍結了63個涉案的證券戶口。

證監會執行董事（法規執行部）魏建新則稱，騙徒大多自稱是股票的「大師」或「老師」，甚至假扮本地著名股評人、基金經理或投資導師，向公眾提供購買股票的資料，而涉事的集團亦會把犯罪所得的金錢透過跨境轉帳，以掩飾其來源。

證監會及警方表示，無法統計受害人的總數及整體被騙金額。警方呼籲市民不應為獲取報酬或任何原因，以自己名義或借出自己的戶口，協助他人處理來歷不明的金錢或資產，否則可能會干犯「洗黑錢」罪行。

根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）乃嚴重的罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。

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