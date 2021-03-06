反黑搗葵涌賭場犯禁派對房間　拘41男女

新冠肺炎疫情爆發逾一年，本港第4波疫情雖有緩和迹象，「清零」卻看似遙遙無期，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

葵青警區反三合會行動組、特別職務隊及葵涌分區特遣隊進行「犁庭掃穴」打擊非法賭場及違反禁聚令行動，整個行動合共拘捕41人、包括26男15女(19至83歲)。葵青警區反三合會行動組主管陳尚澧督察表示，行動分開兩部分，包括打擊街頭聚賭及工廈賭檔活動。

昨日(5日)中午時分，警方在葵涌區內公共屋邨進行一系列反街頭賭博行動，共拘捕11人，包括6男5女涉及進行啤牌賭博。此外，探員根據線報及調查，鎖定打磚坪街一幢目標工廈，內有2個單位經營非法賭檔及1個單位經營派對房間。探員於今日(6日)凌晨零時30分掩至上址突擊搜查，期間需用工具破門入內，在3個單位內合共拘捕30人，當中兩個單位正聚賭百家樂、麻雀及德州撲克。

其中3名男子為賭場負責人，涉嫌經營非法賭檔被捕，其餘各人涉嫌在賭博場所內賭博被捕；所有被捕人士亦涉嫌違反禁聚令，被警方發出定額罰款通知書。行動中檢獲53,000港元現金、面值40萬港元籌碼，而賭具則包括一張百家樂賭枱、15副啤牌及3張電動麻雀枱及6副麻雀。

陳又透露，涉案工廈賭檔面積約1000方呎，相信由黑幫幕後操控，經營約2個月，案件正在深入調查。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。