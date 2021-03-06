播疫黑點　三無大廈林立

新冠肺炎肆虐舊區，局部社區封閉強制檢測，同時揭示舊區環境惡劣、污水亂流，淪播疫元兇。本報巡視土瓜灣、觀塘、油麻地及西環多個舊樓林立的地區，穿梭橫巷、天台深入探究，發現舊樓天井垃圾堆積如山，簷篷滿布棄置口罩，後巷遭雜物及汽車阻塞，日光日白都鼠蹤處處。地區人士憂慮舊區淪播疫黑點，促政府加強執法及教育宣傳，提升居民公德心，長遠應加快舊區重建改善環境。

在土瓜灣貴州街與落山道之間的後巷，巷頭擺滿雜物及建築廢料，爛馬桶夾雜棄置家具；巷中一旁有逾30架廢棄電單車，還有3架廢棄私家車，車身均殘破不堪，車廂被當作垃圾桶，內藏數個棄置口罩；巷尾又有堆積近成年人身高的雜物。垃圾後巷僅夠一人通過，經過的居民都搖頭嘆息，但該處卻是鼠患黑點，豎有食環署安裝監察老鼠活動的熱能影像攝錄機，不遠處卻有老鼠伏屍當場。

同區附近一幢舊樓衞生亦堪憂，低層簷篷布滿垃圾，當中口罩密密麻麻積聚，天井同樣堆滿垃圾雜物，污水橫流，部分糞渠疑滲漏，滲出陣陣臭味。「三無大廈多劏房戶，有啲人會將啲口罩隨手丟落天井同後巷。」九龍城區議員馬希鵬不諱言，土瓜灣不少沒有法團管理的舊樓衞生環境差，缺德居民亂棄垃圾，但因天井位置屬私人地方，即使食環署求助亦無補於事，而後巷則視乎是否公共地方及負責部門。

舊樓林立的觀塘瑞和街一帶，有後巷堆滿發泡膠箱，巷中排污處污水亂流，大白天亦可見老鼠瑟縮牆角；附近舊樓低層平台則遭棄置汽水罐及紙箱等垃圾。西區西營盤元勝里一帶，舊樓簷篷上滿布大量煙蒂，又有棄置膠樽；另有兩條後巷堆積棄置口罩及食物膠袋，又有洗手盆等建築廢料，污水渠滲漏導致地面濕滑，污穢不堪。

至於被勒令強檢的佐敦及油麻地一帶，舊樓天井位置垃圾堆積如山，封區強檢後的新填地街舊樓，天井仍猶如垃圾崗。當區區議員何富榮指，該區天井及後巷堆積垃圾非常普遍，有業主近日獲通知要求清理垃圾，否則會被檢控。他建議業主加裝閉路電視監察天井情況，政府亦可加強宣傳，提升公眾衞生意識，並同時加強檢控，從多個渠道改善垃圾問題。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，後巷環境髒亂反映舊區居民衞生意識欠佳，會影響居民健康，亦可能危及清潔工人，一旦舊樓污水樣本驗出新冠肺炎病毒，污水霧化並飄至單位內，就有機會傳播病毒。

議員柯創盛直言，早在疫情爆發初期，已多次要求政府正視及改善舊區三無大廈及後巷天井衞生問題，政府不但後知後覺，如今多個舊區連環爆疫，更沒有拖延的理由，必須加強部門的統籌及執行力，如增加人手去做好協調，加強培養公民意識，提供舉報熱線做好監察及大廈管理。

食環署發言人回覆，不時按實際情況在後巷進行特別行動，以及加強執法檢控違反潔淨法例的人士，打擊在公眾地方棄置垃圾廢物的違法行為。因應疫情的發展，食環署於今年1月4日起進行了為期兩周的強化清潔行動，加強全港各區投訴熱點的街道清潔、打擊店舖阻街的違法行為，以及加強防治鼠患的工作。