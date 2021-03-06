Dr.東：降膽固醇偏方勿盡信　醫生倡「三低一高零反式」

高脂高膽固醇已成現代人健康隱患，坊間有不少降低膽固醇的做法，例如少吃高脂、高油及高鹽的食物，多做運動等，更有人信賴所謂「偏方」。心臟科專科醫生梁達智表示，有病人膽固醇水平偏高，卻誤信藥物有副作用，不願服藥，反相信食用椰子油可以降低血液中膽固醇等「偏方」，梁強調，椰子油含有飽和脂肪，長期食用恐會加重病人病情，其他如麥皮、牛蒡茶、黑木耳等，都有一定要求，建議市民遵醫囑，以「三低一高零反式」的飲食模式，即低油、低鹽、低糖、高纖維及零反式脂肪，保護自己身體。

香港心臟專科學院義務秘書、心臟科專科醫生梁達智表示，部分患有高膽固醇的病人，誤信網上流傳或由朋友口耳相傳的「偏方」，以為長期食用一些食物，可以降低膽固醇水平，但這些偏方不少都缺乏科學根據，甚至對降低膽固醇有益無害。

梁指出，曾有病人誤以為食用椰子油有助降低壞膽固醇，但椰子油含有飽和脂肪，若經常採用煎炸的烹調方法，或以椰油入饌，進食時亦會攝入飽和或反式脂肪。

坊間也有指牛蒡茶可以改善膽固醇偏高，梁達智解釋，牛蒡的確含有纖維，「但要食先有用」，若只加入茶水中，對降低膽固醇的作用並不大。又有一些市民以為多食用麥皮、黑木耳，便能降低壞膽固醇，梁指這兩款食物同樣含有膳食纖維，有不少水溶性纖維，但需要每天進食，且須食用一定份量。他強調，透過進食某類食物降低膽固醇的效用並不顯著，反而健康飲食可以降低一至兩成膽固醇。

一般而言，素食人士出現高膽固醇的比例較一般飲食習慣者低，梁解釋，因為素食者不吃肉，多吃蔬菜及水果，但並非人人都有相同效果：「部分人可能是有家庭性遺傳，或是吸煙者或高血糖及高血壓的風險」便例外。

高膽固醇人士應該怎樣保持健康呢﹖梁建議他們應該遵醫囑，服藥並輔助健康飲食，若對坊間一些「偏方」有疑問，應尋求醫生意見。他續指，部分病人因對他汀類藥物了解不足，誤信服藥會影響記憶或性功能，但此說實在沒有根據，部分人擔心服藥後會傷肝，他指只是服用高劑量的藥物，或會出現肝酵素異常，但可能性低至1%，小部分人或會出現肌肉酸痛，但大部分人出現嚴重副作用的機會很小。

梁又建議市民盡量少吃一些含有反式脂肪的食物，例如油炸及有不少起酥油的食物，例如薯片、蛋撻及曲奇等，維持「三低一高零反式」的飲食模式，即低油、低鹽、低糖、高纖維及零反式脂肪。