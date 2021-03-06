銅鑼灣樓上吧犯禁營業　負責人遭檢控190男女收告票

登龍街一間樓上酒吧違規營業，警方檢控負責人及向190人發告票。

灣仔分區牌照組聯同機動部隊，昨晚（5日）約10時起巡查區內食肆，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。行動中，警方發現銅鑼灣登龍街一間樓上酒吧懷疑正在違規營業，一名31歲男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），並將向他作出檢控。另外，場所內172名酒客，包括94男78女，以及13男5女的職員，涉嫌《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 規例》（第599G章），他們全部被警員票控，罰款5,000港元。

有學者曾狠批樓上吧藏污納垢，認為其地方隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時亦非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款50,000港元及監禁6個月，反觀之前的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。

另有酒牌局前成員表示，部分無牌酒吧有黑幫操控，令場地變成罪惡溫床，經常出現交易違禁品，向未成年人士賣酒等情況，亦可能影響大廈走火通道安全，敦促政府應從根源打擊無牌酒吧。酒牌局應取消向樓上酒吧發牌，同時警方亦要嚴加巡查，取締問題酒吧。

警方呼籲市民顧己及人，應盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方，並遵守相關預防及控制疾病規例。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低新型冠狀病毒在餐飲及娛樂業務處所傳播的風險。