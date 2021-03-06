濃煙密布無法逃生　被困單位住客驚到喊

油麻地唐樓一板間房間發生火警，釀1死13人受傷，逾60名住客疏散。起火單位於1樓，事發時大量濃煙攻上梯間，有住客逃生被困，逃生時亦十分狼狽。

據5樓姓黃男住客表示，當時聽到樓下有警車及消防車的聲音，他起身發現客廳充斥濃煙，「成世人都未見過」。他用毛巾攝住門，叫家人不要離開房間。他向樓下消防求救，希望登上雲梯離開，最後由消防協助下帶同黃與家人離開單位。據其家人透露，當時有黑煙「嘭」一聲由抽氣扇湧入屋內，他立即開抽氣扇抽出去，家人受驚哭泣。黃撤離途中見到大廈梯間已經全是水及消防喉。黃續指，大廈不少單位改作劏房，「一劏三或四」。梯間放有垃圾桶，亦有雜物。

一名8樓男住客表示，當時他在窗戶望到有濃煙及火花，無法估計火警發生哪個樓層。由於太大煙，他開門逃生時甚麼也看不到，他帶備濕毛巾，與妻子及愛犬走上天台逃生。天台約有30名住客，其中1人感不適，需由消防雲梯救走。其餘人士由消防員帶領，在安全情況下離開大廈。他續指大廈為舊樓，沒有消防花灑系統，大廈有單位改作劏房，亦估計有一半住客為南亞裔人士，但梯間沒有雜物。另外，居住5樓的南亞裔女童表示，因太大煙，無法看清楚，她與家人走至天台逃生，當時感到少許害怕。