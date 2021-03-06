男子疑接種疫苗亡打針預約即跌　陳肇始卸責着市民先問家庭醫生

有長期病患的63歲男子接種科興新冠疫苗後死亡，引起公眾進一步對新冠疫苗產生疑慮。食物及衞生局局長陳肇始今早(6日)在電台節目時，被問到醫管局在患者死後2天才通報衞生署是否有延遲，她指醫管局會就事件檢討呈報機制，而除了醫護人員向署方呈報，當局亦會與香港大學研究，主動就無法預見或異常事件搜集數據。

她又指，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會日前經討論後，初步認為死者情況與接種疫苗沒有直接關係，但仍要看解剖報告了解死因，強調打針益處多於風險，因此會繼續接種計劃。但她承認，近日平均每日都少了人預約接種，指市民要「諗清楚」，如果有慢性病的市民覺得擔心，最好問清楚家庭醫生。

至於意大利政府引用歐盟有關出口疫苗的管制，禁止向澳洲出口25萬劑英國阿斯利康疫苗；陳指，目前仍預料首批阿斯利康疫苗會在第二季尾抵港，強調港府與藥廠一直緊密聯絡，暫時安排並無任何問題。至於科興和德國BioNTech(復必泰)疫苗，稍後亦會再分批每次100萬劑運抵本港。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，委員會的專家一致認為，病人死因與接種疫苗無直接關係，但要等到有全面解剖和化學病理學報告，才可以再向市民解釋個案的詳細死因。孔又指，如果市民有嚴重或未受控的長期病患，例如血壓很高、血糖值是10或以上、有氣促或心口痛等，都建議他們先徵詢家庭醫生意見，才決定是否接種疫苗。