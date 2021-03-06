將軍澳疫苗接種中心今啟用　市民鬧爆指示不清去錯地方

本港已展開新冠疫苗接種計劃，位於將軍澳體育館、葵青林士德體育館和屯門友愛體育館的社區疫苗接種中心今日(5日)起投入服務，為已預約的市民接種科興疫苗。其中將軍澳體育館，今早約8時已有逾50名市民在體育館外排隊，門口有職員為市民查核預約短訊，至8時半門外仍維持約20多人。

近日科興疫苗屢傳接種後不適入院個案，63歲男子更在接種2天後死亡，令疫苗接種中心的人流有所減少。年過70的伍先生批評政府指示不清晰，很多人誤以為「將軍澳體育館」即是「將軍澳運動場」。他表示，已預約明早(7日)8時接種疫苗，但為免遲到今日提前預演前往接種場地，惟他去錯將軍澳運動場，至9時許才來到將軍澳體育館。他直斥政府做事不清不楚，更揶揄政府「不如話中國運動場，你要講清楚㗎嘛！」他促政府訂出前往各個社區疫苗接種中心的交通指南及建議路線，並發放予市民參考。

伍先生提到，較早前預約時仍只有科興疫苗可選擇，他認為任何疫苗都有機會「打死人」，但發生事時又很難釐清是否與疫苗有關，「都幾十歲、無得驚」，若然不接種疫苗，外出時亦有染疫風險，所以最終還是決定接種。

另一位市民朱先生陪同90歲媽媽接種疫苗，指知道有長者接種科興疫苗後死亡，但他認同政府專家所言，該男子死因未必與疫苗有關，又指媽媽身體健康「無咩病痛」，相信接種疫苗安全。朱稱最希望接種疫苗後，中港兩地恢復通關方便旅遊。

68歲的黎女士和丈夫前來接種疫苗，指滿意政府安排，不會因為個別不適個案而過分恐慌，又指不同資訊中了解到長者較適合接種科興疫苗，她期望本港盡快出現群體免疫，屆時可再與朋友飲茶聚會。