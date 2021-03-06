35+顛覆案　高院今處理11名被告保釋覆核

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件於本周一(1日)起經控辯雙方4天爭辯後，總裁判官蘇惠德前晚(4日)批准其中15名被告保釋，但律政司隨即引用《刑事訴訟條例》申請覆核批准他們保釋的決定，令15人須繼續扣押他們，惟至昨日(5日)律政司突然放棄覆核批准其中4人的保釋決定，4人昨晚終可步出羈押室。至於其餘11人，將於今天(6日)被押解到高院提訊，分3批交給法官杜麗冰處理。

今天會被解往高院提訊的11名被告，包括鄭達鴻、郭家麒、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森、伍健偉、柯耀林及李予信。他們將被分成3批，分別在今早10時正、11時半、以及今午2時半提訊，預計每宗案件需時15分鐘。而4名昨晚獲釋的被告，包括34歲灣仔區議會主席楊雪盈、53歲律師兼深水埗區議員劉偉聰、38歲社工呂智恆，以及32歲商人林景楠。

至於其餘32名被拒或自行撤銷保釋申請的被告，包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、毛孟靜及黃之鋒等人，須還押至5月31日待案件再提訊，其中24名被告已要求於下周五(12日)押解他們到法院，以進行覆核保釋的程序。