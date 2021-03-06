安心出行下載量達320萬　薛永恒：上萬名市民收到風險通知

「安心出行」應用程式下載量已超過320萬。

港府推出「安心出行」應用程式讓市民記錄行蹤，創新及科技局長薛永恒今早（6日）在一個電台節目指，至今「安心出行」應用程式下載量已超過320萬，約佔全港4成人口，市民在收到感染風險通知，可到社區檢測中心免費檢測1次，認爲有助做好防疫抗疫。

他又提及，目前已經有80多名確診者安裝程式，記錄他們去過2,700多個場地，推算有上萬名市民收過感染風險通知，至於在交通工具使用「安心出行」，仍需考慮是否方便市民等因素，當局正研究透過發射器，只要市民手機開啟藍芽即可，但研發需時。

本港早前爆出首宗疑接種科興新冠疫苗後死亡事故，令市民信心動搖，或轉向預約接種其他疫苗。薛指，留意到接種疫苗網上預約系統開放初時等候人數較多，排隊時間較長，但暫時不考慮增加網站容量，指目前疫苗劑量和接種中心數目都有限，一次過讓大量市民進入網站反而會早造成混亂，認爲做好排隊等候安排，可加快整體流程。

對於接種疫苗後會否發出「疫苗護照」方便出行，薛永恒指，目前國際在使用「疫苗護照」上未有共識，因此現時未有計劃推出疫苗憑證後重新通關，當局會因應整體疫苗發展再作考量，並與周邊等地區討論後才落實。但政府會先準備好有關平台，讓市民選擇收取電子針卡，並放入「智方便」流動應用程式，方便查閲。

另外，財政預算案公布向合資格市民發放電子消費券，薛稱，局方會在登記上，以資訊科技提供協助。