黎智英續押第65天　妻女及李柱銘探監商對策

壹傳媒黎智英被控欺詐及違反《港區國安法》，早前遭終院撤銷保釋後，一度向高院申保但同樣被拒，需繼續收押，至今日(6日)已還押第65日。黎智英太太李韻琴及女兒、民主黨創黨主席李柱銘以及律師今早結伴到赤柱監獄探望黎智英，料就黎的多宗控罪密斟對策解困。

今早約9時30分，黎智英的太太李韻琴及女兒、與民主黨創黨主席李柱銘一同乘座駕抵達監獄門外，其後會合黎智英的律師，4人愁眉深鎖，未發一言，其中黎智英女兒手持一個裝有物品的膠袋。4人其後急步走入院所登記，並登上車輛進入監獄。

73歲的黎智英多案纏身，被控欺詐及違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，上述兩案均會在今年4月16日於西九龍法院再訊。而前年8.18反修例「流水式集會」未經批准集結案，黎智英與另外8名泛民人士被起訴，案件已於上月16日開審。

而黎智英被控欺詐的案件則繼續發酵，繼警方國家安全處人員本周二(2日)拘捕壹傳媒前執行董事丁家裕，懷疑他與黎智英等人涉嫌欺詐的案件有關後；警方近日亦聯絡近40名壹傳媒現任及前任管理層，要求他們到警署錄取口供，其中包括現任非執行主席葉一堅，以及20年前已離開壹傳媒的高層羅燦及何國輝。