油麻地8死奪命火近年最轟動　消防揭800舊樓有火警危險

舊樓環境及衞生問題多，消防設備或有損壞，故一旦發生火警，屢釀成嚴重傷亡，單是去年11月的油麻地唐樓火警，已造成18人死傷，其中8人慘成大火亡魂。為此，消防處及屋宇署等巡查舊樓，截至去年年底，消防發現800多幢樓宇有不同程度的火警危險，另屋宇署發現約1,380幢樓宇的公用逃生途徑違規情況。

消防處聯合其他部門派員巡查全港2,800幢高齡舊樓，截至去年12月28日，消防處完成約2,000幢舊樓的巡查，當中800多幢目標樓宇有不同程度的火警危險，包括逃生途徑受阻塞或上鎖、消防設備及裝置和抗火門損壞等。有關樓宇樓齡介乎60至65年，主要集中在九龍城區、深水埗區、灣仔區及油尖旺區。對於未有遵辦處方發出指示的業主，截至去年10月底，共向不遵辦「指示」的業主及或佔用人提出1,089宗檢控，當中992宗被定罪。

另屋宇署同樣截至去年12月28日，已巡查或到訪約2,750幢目標樓宇，當中約1,380幢樓宇的公用逃生途徑有違反《建築物條例》情況，主要涉及外掩鐵閘、防煙門欠妥、樓梯圍牆加建通風口等。署方會向有關業主發出法定命令，要求糾正。

去年11月15日，廣東道562號一幢樓齡高達69年、無業主立案法團、無居民組織及無聘用管理公司的「三無大廈」，一樓一間會員制的餐廳有3個尼泊爾家庭過排燈節兼舉辦小童慶生派對時，蠟燭燒着隔音板引發大火，各人逃生無路陷入人間煉獄，終釀成慘劇。

●本港死傷嚴重火災●

●6/3/2021●油麻地新填地街舊樓板間房起火，釀1死13傷●

●15/11/2020●油麻地廣東道「三無」唐樓一餐廳火警，釀8死10傷●

●12/8/2017●葵涌工廈劏房「私竇」，青年與女友和好友疑玩調酒惹火，釀3死●

●21/6/2016●牛頭角迷你倉4級火警，焚燒108小時才撲熄，2名消防人員殉職，12名消防人員受傷●

●20/11/1996●彌敦道233號的嘉利大廈5級大火，造成41死80傷●

●10/8/2008●旺角嘉禾大廈5級大火，造成4死50多人受傷，當中2名消防員殉職●

●25/1/2008●尖沙咀寶勒巷新一代卡拉OK遭縱火，造成17死13傷●