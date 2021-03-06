染疫勞工處文員發病遊遍荃灣深水埗　增最少11間食肆上疫榜

新冠肺炎疫情未止，本港昨日（5日）新增11宗確診個案，其中4宗源頭不明個案，包括一名勞工處47歲男患者，他於潛伏期曾到訪15處地方，涉及荃灣、沙田及深水埗，其中有10間為食肆。

該名男患者於長沙灣政府合署10樓工作，他於本月一日出現發燒，3日遞交樣本，其後確診，最後上班日期為3月3日。根據衞生防護中心更新疫廈名單，他居於荃灣愉景新城第1座，發病當日曾到荃灣愉景新城的「潮食會」及深水埗福隆大廈的「老地方茶餐廳」。翌日亦到荃豐中心的「大家姐」，3日到福華街159號的「潤發飯店」及愉景新城「大家樂」。其一名同住家庭成員昨日亦初步確診，同於10樓工作，最近一次上班日期為本月4日。

至於餘下3宗源頭不明個案涉及2男1女，年齡介乎18歲至48歲，他們報稱地址為：秀茂坪曉麗苑曉暉閣、西營盤居仁閣及西營盤居仁閣。

此外，百老匯院線在其社交專頁表示，昨日傍晚接獲衞生防護中心通知，一名初步確診人士曾於2月27日到訪金鐘太古廣場「MOViE MOViE Pacific Place」觀看電影，到訪場次為當日下午3時20分，於2號院觀看電影，院方指已安排員工檢測及全院徹底消毒。