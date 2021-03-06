被通緝羅冠聰指對47人上庭感心痛　議員炮轟說風涼話

早前秘密逃往英國倫敦的前香港眾志常委羅冠聰，涉嫌違反《港區國安法》正被警方通緝。他指面對47名發起或參與民主派「35+」初選而被控告的人士，那種痛苦不能以一句「心痛」概括，同時指自己是多次目睹戰友入獄的幸存者，有強烈的負罪感。有議員批評羅冠聰說風涼話，若然「講到咁偉大，應該返嚟一齊坐」。

同樣有份參與35+初選的羅冠聰今日(6日)於社交網站撰文，指每次傳來47人身陷囹圄的訊息，總感到很不真實，認為他們不應身處鐵欄後。他又指，見證香港淪陷已經很痛苦，更痛是看到曾長時間相處並建立連結的「戰友」被侵凌，不能以一句心痛來概括。他又指自己是多次目睹戰友入獄的幸存者，認為自由十分奢侈。但回過神來，還是要趕日程，處理堆積得密密麻麻的工作。

身兼執業大律師的議員容海恩狠批，羅冠聰「口口聲聲講大家係戰友」，但只是說風涼話，不要說是站在同一陣線，簡直是落井下石。竟然說自己要趕日程，猶如置身事外。若然真的視他們是戰友，「講到咁偉大，應該返嚟一齊坐」，直指「做得出就唔怕認」，既然是知法犯法，應該立刻回港接受審訊，與一眾戰友「一齊坐」。