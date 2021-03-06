4個月內2宗舊樓奪命火　政府修訂消防條例太慢捱轟

政府做事慢十拍！政府因應去年11月油麻地廣東道唐樓發生8死火災，後知後覺於上月提出修訂《消防安全（建築物）條例》，賦權消防處和屋宇署代無能力符合防火條例要求的舊樓業主，進行消防安全改善工程，預計今年下半年展開公眾諮詢，豈料修例諮詢未開始，同區新填地街寶祥大樓今晨(6日)又發生奪命火災。有區議員轟政府修例規管進度太慢，如棄置民生於不顧，令基層政府大感失望，又批評政府對舊樓業主的消防教育不足，令其無足夠防火意識。

特首林鄭月娥上月出席立法會管問大會時，指為加強舊式樓宇消防安全，正考慮修訂有關消防條例，賦權予消防處和屋宇署，代沒有能力符合防火條例要求的舊式樓宇和業主進行消防安全改善工程，完成後再向他們收取有關費用，並期望今年下半年展開公眾諮詢，制定合適機制和修改法例，授權有關部門工作。

然而，相關修例前腳未開始諮詢，後腳已不幸發生奪命火災。油尖旺區議會房屋事務委員會主席李傲然批評政府立法修例太遲、規管又遲，更點名民政事務總署無心與地區合作，更無意處理區內民生問題。他對今次火災再有人命傷亡感心痛，認為「傷亡唔係一個數字」，要求政府應增加資源，加快進行諮詢及進行修例工作。

李續稱，油尖旺區內有不少無業主立案法團及類似組織的「三無大廈」，更有不少樓宇業主經營劏房及板間房，租戶來去匆匆，業主容易忽視大廈的消防情況。他指出，過去接觸不少區內個案，不少業主以為買樓後即可一勞永逸，對大廈管理概念、消防等意識均十分薄弱，認為政府過去推廣教育嚴重不足，根本無心改首

議員柯創盛批評政府上次火災後，雖然後知後覺提出修例，惟行政處理程序太慢，要等今年下半年才開始諮詢。他認為當局慢已成既定事實，不應繼續歎慢板，應盡快節省不必要的行政程序。他又指今次火災涉及板間房問題，研究加強對不適切住屋的規管，又要求消防處等部門再加強巡查舊樓。