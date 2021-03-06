失業借貸被譏「最差的選擇」　學者：政府推責予20多萬失業者

疫情肆虐下，本港失業率已衝破7%，但特區政府在新一份財政預算案僅推出失業借貸計劃，有學者批評政府這個措施是「最差的選擇」，或令失業人士面對銀行追數及破產的可能。

嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初表示，財經事務及庫務局長許正宇曾提及，失業借貸方案的預期壞賬率是25%，即大約四分之一個案都可能無力償還，顯示失業人士在借貸一年後，需要償還本金利息，否則就會面對銀行追數及破產的可能。他得悉政府計劃時「感到錯愕及失望」，認為政府將社會保障不足的問題，化成個人的債務問題，將責任推卸給20多萬名失業工人。

他批評政府不但沒有為失業人士提供最好、最有保障的政策，反而提供了最差的選擇，強調當局以個人債務、透支未來的方法，處理失業人士開飯的問題，並不是保障失業人士的有效措施。

歐陽達初建議當局考慮失業綜援放寬資產限額，以及調低在職家庭津貼的工時要求，2020年年底大約有20,000名失業綜援的受助人，而第四季的失業人士為245,800人，即失業綜援只能覆蓋約7.7%的失業人士。除此之外，政府亦將在職家庭津貼的工作時間，暫時調低至72小時，希望支持到一些工時遭削減的在職家庭。