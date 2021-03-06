無業男空頭支票網購Bitcoin　6男女墮騙局失50萬元

警方在2020年10月至2021年2月期間，接獲多名受害人報案，指他們經網上交易平台出售虛擬貨幣Bitcoin，期間有人願意以比市場較高的價錢購買。受害人不虞有詐，同意交易，惟當受害人出售虛擬貨幣後，並沒有收到相關匯款，懷疑騙徒利用空頭支票過數。

經深入調查後，網絡安全及科技罪案調查科及西九龍總區刑事總部，於本周三(3日)採取代號「天角」行動，在灣仔拘捕一名姓李(35歲)無業男子，涉嫌串謀詐騙，他當時正存入兩張合共14萬港元的空頭支票，相信與虛擬貨幣騙案有關。他亦涉嫌與另外6宗同類型騙案有關，涉及金額50萬港元，最大一宗涉及12萬港元。

西九龍總區重案組總督察陳啟澤表示，受害人包括5男1女(27至39歲)，行動檢獲3本支票簿、手機及懷疑騙徒犯案時身穿的衣物。被捕男子疑想賺取外快，因此進行犯罪行為，他現時獲准保釋候查，須於4月上旬向警方報到，案件仍然調查中，不排除有更多人被捕。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察曾俊銘指，近年警方發現騙徒在不同社交媒體推銷低於市價或當時熱賣的貨品，再以「轉數快」、支票或其他儲值支付工具收取貨款，惟其後失去聯絡。另外，亦有騙徒在網上平台向賣家聲稱，會以高於市價購買商品，再以支票形式繳款，當賣家出貨後，便會發現支票無法兌現。

曾俊銘續稱，去年警方一共接獲6678宗網上購物騙案，損失金額高達1.223億港元，騙徒使用的帳戶或專頁開設時間不長，亦沒有提供公司資料、聯絡電話或通訊地址等，而且只有小量貼文，大部分採用的圖片均擷取自其他網頁。此外，騙徒亦會避免與客人交代商品詳細資料或送貨詳情，只會不停催促客人盡快過數，或催促賣家盡快發貨，當賣家或客人有更多詢問時，騙徒大多不會再回覆。