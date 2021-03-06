汀角海岸保護區遭開墾建農莊　團體促保育具特殊科學價值地點

本港霸地破壞無日無之，有傳媒踢爆龍尾人工泳灘附近的汀角一帶，有約10萬平方呎的「海岸保護區」地段遭開墾，改建成農莊，更破壞汀角具特殊科學價值地點（SSSI），約3,000平方呎植被遭鏟走。有環保團體指，SSSI屬高度保育地帶，發展限制嚴苛，即使發展農業也須先取得城規會批准，促請港府立即行動糾正破壞行爲。本報正向規劃署、地政總署、漁農自然護理署及環保署查詢。

龍尾人工泳灘即將於今年夏季啟用，發展旅遊娛樂商業價值高，不少商家對附近土地虎視眈眈。而附近汀角沿岸的泥灘生態價值高，已在15年經修訂列入具特殊科學價值地點（SSSI），不過，有報道發現，該處保育面臨威脅，汀角有10萬平方呎「海岸保護區」涉違法挖土、挖塘，改建成龐大的農莊，而當中更破壞具特殊科學價值地點（SSSI），不少紅樹林遭破壞，現場亦被挖出多個池塘。

根據汀角分區計劃大綱核准圖，「海岸保護區」雖可進行農業用途，但若未得到城規會許可，不得進行或繼續進行任何填土、填塘或挖土工程。而大綱圖提到，此地帶的紅樹林生機脆弱，易受毗鄰地區的發展破壞。至於具特殊科學價值地點的發展限制更嚴苛，須取得城規會批准才可作農業用途。

經查冊後發展部分土地業主是恒滿發展有限公司，其董事薛南海是新世界執行董事。新世界發展發言人回覆查詢時解釋， 有關地段由2016年起租予黃姓租客作農業用途，集團並沒參與任何運作。集團收到查詢後已即時敦促租客須按照現行條例准許的土地用途營運農場。

長春社高級項目經理李少文指，SSSI該類土地保護價值高，發展限制嚴苛，須取得城規會批准才可作農業用途，因即使農場排污亦會影響環境。他擔心隨龍尾人工泳灘開幕，附近經濟價值高，破壞環境的情況會更加嚴峻，促請政府加強巡查及執法，確保保護該帶珍貴生境。