深水埗樹木健康及結構僅「一般」　團體倡制訂種植策略

為探討深水埗區面對的樹木管理問題，深水埗區議會城市綠化及樹木管理工作小組去年6月透過公開招標，邀請到​相關團體​協助舉辦「深水埗區主要路旁樹木調查及社區參與工作坊」。該團體在本月初完成調查，發現區內的樹木普遍健康和結構情況僅達「一般」水平，建議當局設立可評估的目標，如有好的健康和結構樹木的百分比，並制訂不同時期的種植策略等。

是次調查在上月2月間進行，評估了深水埗區路旁2,388棵樹木的品種、生長狀況、樹井大小、管理狀況及配套等資料。長春社總監蘇國賢指，深水埗區內超過70%為半成熟到成熟樹木，亦沒有發現嚴重問題，如有即時危險、嚴重問題的樹木，但健康較差的樹木佔5.59%，結構較差的樹木佔3.85%，主要原因是陽光不足(​過密​)和不當修剪。

蘇又表示，區內一些在樹上存在多時的問題一直沒有解決，而護理方亦較被動，多以「頭痛醫頭」的方式進行。他建議當局處理樹木時不應只解決眼前問題，而要以​可持續​的城市森林提供​可持續​的效益給深水埗社區為目的，另外亦應制訂不同時期的種植策略，包括種植前考慮樹種成熟時的大小，種植時考慮合適種植方法，及種植後日常護養要以樹木整體情況為考慮等。

深水埗區議員、城市綠化及樹木管理工作小組主席袁海文稱，數年前颱風吹倒了不少樹木，當時康文署接納袁海文提出的意見，讓市民選擇於深盛路補種的樹種，並選取了黃花風鈴木，至最近黃花風鈴木盛放，吸引不少居民關注及更掀起「打卡」熱潮，證明加強公眾參與樹木管理及保育有關工作非常重要。袁稱他未來將跟進有關樹木健康狀況，亦希望教育公眾保護樹木的資訊。