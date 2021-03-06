袁國勇自行打「復必泰」疫苗　稱接種率不足難起作用

政府疫苗顧問專家委員會成員之一、港大微生物學系講座教授袁國勇在西區中山紀念公園體育館接種「復必泰」疫苗後見記者，他表示因自己已64歲，超出港大研發的噴鼻疫苗第一期臨床測試的年齡，又指自己「求咗好耐都無用」，故決定接種「復必泰」疫苗。他又稱自己已觀察該疫苗一年，由去年2月臨床試驗至今已有一年時間，100萬人中只有10多人有嚴重不良反應，認為科興或「復必泰」疫苗均安全。

他又多番強調，自己已64歲，在中心內「自己親自幫自己打針」，並特意採用較痛的「皮內注射」，而非「肌肉注射」，希望鼓勵怕痛的市民積極參與接種，因疫苗接種與戴口罩一樣，少人打作用不大，有7至8成人打才可產生群體免疫，有助恢復經濟。

另外，尖沙咀K11 MUSEA商場食肆「名潮食館」早前爆疫，商場今日重開。袁表示，該商場已由屋宇署及衞生署審，認為通風沒有問題，名潮食館內有8個環境樣本驗出帶病毒，證明環境污染嚴重，可能與該食肆通風位有關。他又提到，傳播有可能因病毒粘在茶房內，職員沖茶後送遞予顧客，令顧客接觸到後受感染。另一個可能性是名潮食館在後巷有出風口，但該處多人食煙，不排除有商場職聚在該處後巷食煙，吸入出風口帶病毒空氣，或工人一同在該處棄置垃圾，因而受感染。