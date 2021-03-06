相思灣村僭建碼頭仍未執法　對開空地有鋪草工程

西貢相思灣村「神秘丁屋」業主黃子洋，涉在其經營的水上活動店前僭建私人碼頭，方便租艇客人上落水，事件遭東網踢爆後，僭建碼頭一直被鐵絲網圍封，黃亦懶理指控，繼續經營其水上活動店。日前店外的行人路有挖泥車及工人進行掘地工作，將舖前空地的石屎地還原為泥地，今日﹙6日﹚再有工人在泥地疑進行鋪草工程，僭建碼頭則原封不動。

今早有幾名工人在水上活動店門外泥地放上木板、掘泥及進行量度等工程，至下午，工人將一幅綠色疑是假草鋪上泥地，期間，有一名從水上活動店步出的男子在場指指點點。據悉有關水上活動店將會搬舖，而在搬遷前，有關業主需按規定將舖位及門前的空地還原。

日前水上活動店外的空地出現多條紅線，一輛藍色挖泥車和數名身穿反光衣的工人進行掘地工作，按照紅線的範圍將部分石屎路還原為泥路。翻查資料，該藍色挖泥車曾多次在上址出現，包括早前將違建道路上的石屎掘起。東網正向相關部門查詢有關工程。

至於違建道路及「神秘丁屋」今早有工人到場繼續修建石躉及更亭，工人在現場豎立政府土地的告示牌，並為兩個石躉模型注入石屎，有待石屎風乾後拆板，更亭亦已鬆上灰色油漆，日後將有工人駐守。