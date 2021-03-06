岑敖暉朱凱廸等9被告轉倉赤柱監獄續押　多名家屬探訪

47名泛民因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，全部被還押等候保釋上訴或聆訊，其中9名男被告昨日（5日）轉往赤柱監獄羈留，包括岑敖暉、朱凱廸、趙家賢及鄒家成。多名家屬今早（6日）到赤柱監獄探望，包括岑敖暉及朱凱廸的太太。

朱凱迪太太今日下午3點步出赤柱監獄，並接受記者訪問。她透露，今早大約9點到來，因是日撞正周末，加上多人轉倉，前來監獄的探訪人士很多，而期間又出現未能確認其身份等手續問題，故等了大約6小時才能見到朱凱迪。由於住所距離監獄遙遠，早上很早出門，幾乎沒有進食，直言：「真係好無聊又好餓。」提醒其他家屬下次探望時，需有心理準備，並準備一本書來打發等候時間。

她說，雖然等6小時只能探望丈夫15分鐘，但見到的一刻很激動，朱精神還好，由於昨日轉倉原因未有見面，故今日再帶同一堆日用品前來，包括鬚刨、毛巾、牙刷、牙膏、零食及蚊貼，以及帶了幾本很厚的書來讓朱能在獄中消磨時間。她透露，朱被扣押前已在家中將25本書排序，讓太太有序地每月帶6本書前來監獄。她轉述朱的説法，指目前他們每人都單獨囚禁，「的確難頂」，想申請取消單獨囚禁，並望向監獄申請收音機解悶。

岑敖暉太太今早8時半也帶同日用品及書探望岑，另外鄒家成的2位朋友也有到場探訪，由於探望人數過多，他們逗留了共5個鐘後才離開。