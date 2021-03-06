長期忍受噪音精神壓力大　苦主求醫或搬家

居民長期受家居噪音騷擾，精神健康問題堪憂。日前藝人馬浚偉公開遭樓上鄰居噪音滋擾，並開設社交專頁收集苦主經歷，隨即引起熱論，有網民留言自己單位樓上持續有小朋友拍球超過一小時，形容「真係好似俾人拍頭頂咁煩」。有精神科專科醫生指，疫情下受家居噪音困擾來求診的個案有顯著上升，通常以持續低分貝影響最大，甚至有患者已失控聲言要報仇「殺咗佢」，最後需服用血清素及搬家才可解決問題。

馬浚偉開設社交專頁「香港住所噪音滋擾受害者大聯盟」，僅1個月已獲逾9,000人追蹤，有多名苦主在貼文下留言，有網民留言自己單位樓上經常聽到類似鐵球般物體跌落地，由早上到晚上無間斷地。留言中亦不乏有網民分享自己反擊經驗，如「拎錘仔係天花板向上揼」或用雜誌墊住等。

精神科專科醫生歐陽國樑表示，長期生活在噪音之下，會令人產生巨大精神壓力，繼而產生負面情緒，處理不慎更會有抑鬱及焦慮徵狀，繼而惡化成情緒病。他指，患者與鄰居的互不相讓情況下，情況會愈演愈烈，專登製造噪音屢見不鮮，即使向警方或管理處投訴亦幫助不大。

他指，曾有求診者因長期受噪音滋擾，導致精神狀態崩潰，最終需搬到酒店休息一個月，情緒才得以紓緩。他又指，疫情下居民多留在家，難免會對聲音特別敏感，建議盡量進行其他活動以分散注意力。

房屋署指「造成噪音滋擾」屬屋邨管理扣分制(扣分制)下的不當行為。租戶如被發現在晚上11時至翌晨7時在租住單位內發出噪音，房屋署會向初犯者發出書面警告，若租戶未能在指定時限糾正，又或其後重複干犯，則會被扣5分。據2017年至2019年的記錄，公屋租戶因違反「造成噪音滋擾」此不當行為而被房屋署扣分的個案，按年份別有11、6及12宗，當中沒有個案因公屋租戶多次發出噪音而被終止租約。

警方指由2016年至2020年，收到56,135至65,490宗噪音投訴。根據環保署資料，2019年就《噪音管制條例》中的鄰里噪音，共發出759次警告，僅45宗檢控。