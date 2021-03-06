房委會新科技提升建屋效率　三維地基模型透視地質

房屋委員會近年銳意引入新科技，提升建屋效率。運輸及房屋局局長陳帆今(6日)發表網誌，指除了引用組裝合成法及建築信息模擬技術(BIM)建屋外，亦自行研發支援BIM的系統化地基工程設計方式(BIM-SAFD)，製作三維地基模型顯示地質狀況，讓結構工程師精準計算樁柱位置，協助製作法定工程圖則和樁柱明細表。而工料測量師亦更容易取得所需工料數據，編制標書。

陳帆指出，BIM技術能協助建造工程人員「預演」施工程序，細微至每天應完成的步驟都能在BIM製作的立體虛擬施工模型當中看到，工程不明確因素因而減少，令施工更準時及安全。至於BIM-SAFD主要是利用幾個不同軟件的共同協作，製作三維地基模型，準確顯示地質岩層與樁柱的關係，然後自動計算每一支樁基礎岩層的最低 (Founding Level) 標高。

陳續稱，為應對人手不足和工人老化問題，房委會最近亦鼓勵承建商在建造公營房屋過程中應用機械人技術，當中包括利用機械人進行外牆油漆、室內油漆及地磚鋪砌等重複性工作。