曾協助許智峯流亡　丹麥政客獲通知人身安全受威脅

曾協助前議員許智峯經丹麥流亡英國的丹麥保守黨全國青年委員會前主席Anders Storgaard表示，接獲該國的情報機構通知，未來出訪需與國家情報機構協調，人身安全將面對威脅。

Anders Storgaard在Facebook貼文指，接獲國家情報機構通知，若然離開丹麥，將會面對人身安全風險，曾駐守香港的愛爾蘭記者Aaron Mc Nicholas在Twitter指，4位曾協助許流亡的丹麥政客都收到類似通知，其中有2人為丹麥國會議員。

翻查資料，丹麥傳媒《Politiken》今年1月曾報道，本港正調查及考慮起訴和引渡兩名協助許智峯流亡的丹麥國會議員，包括左翼綠黨艾巴伊克(Uffe Elbaek)及保守黨阿米茲波爾(Katarina Ammitzbøll)，指他們發出虛假的環保會議邀請，為許掩飾流亡。

保安局當時重申，任何人如參與組織、策劃或協助潛逃或串謀有關的刑事罪行，警方會調查及搜證，在本港司法管轄範圍的法律框架下，按事實和證據，依法處理。當局又強烈譴責任何企圖逃避法律責任的行為，被通緝以作檢控的人潛離香港均屬逃犯，會追究所有逃犯的刑事責任。