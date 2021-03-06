政Whats噏：傳民陣被調查有否獲外國資助　街工聞風先遁宣布退出

民陣過去曾舉辦多次遊行，而街工為其成員團體。

有外媒尋日（5日）引述消息，話港府正調查民間人權陣線（民陣）有冇獲得外國資助，甚至計劃取締該組織。雖然民陣召集人陳皓桓好快就回應，強調民陣無收過外國資助；但有成員團體表示「驚驚」，其中街坊工友服務處（街工）今午（6日）就迅速劃清界線，表明未來唔會再參與民陣工作同會議咁話喎！

街工喺Facebook發貼文，表明未來唔會再參與民陣工作同會議，又強調街工未來會喺基層權益議題上繼續努力。雖然貼文就冇提到退出嘅原因，但退出嘅時機難免會令人覺得同外媒嘅報導有關。消息指，近日已經有唔少民陣成員團體感到憂慮，其中已經有3、4個成員團體退出咗民陣。

而陳皓桓就喺Facebook發文回應，指尊重同理解成員團體退出嘅決定，但就話民陣成立至今已有17年幾，經歷多場政治事件，都係希望搭建一個￼合法、和平、理性及非暴力的平台咁話喎。陳又強調民陣唔會解散，只要有團體留低，佢作為召集人願意同民陣共存亡。

新加坡《聯合早報》尋日引述消息報道，港府正調查民陣有無接受過美國國家民主基金會（NED）資助，一旦搵到證據涉嫌違反《港區國安法》，就可能會喺短時間內取締民陣。陳皓桓當時回應，強調無收取過任何外國政府或機構嘅資助。