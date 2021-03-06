中年玩具設計師失業重新起步　進修轉戰物理治療

只要相信有希望，面對困境仍可重新起步，活出更精彩的人生下半場。僱員再培訓局今日（6日）在灣仔修頓場館舉行「ERB年度頒獎禮2020-21」，表揚學員積極進取，增值自強，以及其他機構持續協助學員跨越逆境，開展事業。今屆共頒發114個獎項，包括43間僱主機構、21間培訓機構、13名導師及20名學員獲得嘉許。

學員獎項方面，8名學員獲頒「ERB傑出學員獎」及12名學員獲頒「ERB優異學員獎」，當中有年輕學員完成中醫診所助理課程後持續進修，現正攻讀相關學位課程；有水電技工修讀調酒課程後轉行成為餐廳老闆；有熱愛大自然的「後50」修讀樹藝課程後成功轉業，找到工作意義；也有殘疾人士排除萬難，完成小丑藝術表演課程，以自身經歷勉勵他人不要放棄。

獲頒傑出學員獎的鄺國樑是名「後50」，修畢物理治療助理基礎證書。他曾在內地任職玩具設計工程師，惟行業式微，數年前不幸遭遣散，故決定回港發展。鄺重新思考事業路向，從他曾受傷接受物理治療的經驗中，領悟到照顧員的工作不單是專業服務，更能切實地幫助別人，遂決定報讀ERB課程。

鄺需照顧受傷的家人，畢業後的求職路不是一帆風順，但未有消極逃避，更把握時間邊進修物理治療相關的專業資格。其後，家人的情況漸趨穩定，他於是透過中介機構以自僱形式擔任物理治療助理，雖初時獲派的工作寥寥可數，但珍惜每次工作機會。由於他對長者細心照顧，工作積極用心，贏得客戶的讚賞與信任，工作漸漸穩定下來。