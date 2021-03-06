名潮食館出風口帶病毒　專家料職員商場外煲煙染疫

尖沙咀K11 MUSEA爆發多個新冠肺炎感染群組，衞生署衞生防護中心今日(6日)於疫情記者會上，公布相關調查結果，指「名潮食館」、卡地亞、Twinkie Cookies，以及LILLIUM餐廳的確診個案，患者樣本中病毒的基因排序非常脗合，估計有隱形患者將病毒帶入商場，再引起超級傳播，同時，當局亦發現有患者有吸煙習慣，不排除因此引起交叉感染。

衞生署衞生防護中心總監林文健表示，昨日(5日)政府跨部門到商場進行評估及調查，包括到曾出現個案的地點視察，檢視了通風、鮮風供應系統後，未見有大的風險因素會再次造成傳播。林指出，商場整體通風無高危因素，但商場群組之中，有患者有吸煙習慣，不排除因此引起交叉感染。

政府疫苗顧問專家委員會成員之一、港大微生物學系講座教授袁國勇亦指，該商場經屋宇署及衞生署檢視後，認為通風沒有問題，而「名潮食館」內有8個環境樣本驗出帶有病毒，證明環境污染嚴重，可能與該食肆通風位有關。

此外，當局在「名潮食館」的出風口位置，發現有很多煙頭，懷疑有人可能煙癮起，於工作期間在商場外「煲煙」，加上商場後巷，大多有出風位置，因此是一個播疫的可能。袁估計有職員一同在後巷食煙時，吸入出風口帶病毒空氣，或工人一同在該處棄置垃圾，因而受感染。「名潮食館」的傳播另一個可能性是因病毒粘在茶房內，職員沖茶後送遞予顧客，令顧客接觸到後受感染。