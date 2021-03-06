政Whats噏：增加股票印花稅爭議大　張華峰預告成立法案委會討論

張華峰指內地因應疫情而寬減稅收，但港府反而「逆其道而行」，增加股票印花稅。

上月底發表的新一份《財政預算案》中，政府宣布增加股票交易印花稅。唔等金融界反應過嚟，當局隨即喺上周五(5日)將《2021年收入(印花稅)條例草案》刊憲，草案將會喺今個月17日提交上立法會首讀，預料今年8月1日就生效。一直對法例持反對意見嘅金融服務界議員張華峰(肥老闆)就話，嚟緊會諮詢業界意見，仲預告當草案交上立法會後，會立即動議成立法案委員會討論，怒斥政府「逆其道而行」，修例只會打壓中小型經紀行，益咗大企業。

肥老闆表示，政府未宣布增加股票印花稅之前，就曾約見財政司司長討論，表明反對立場，可惜最後聽咗其他議員意見，決定增加印花稅。又話政府立場強硬，講明一定會做，即係拍咗板有定案後，已深知事情無彎轉喇，故無再約見。唯有等擺上立法會之後再作行動，即時成立立法案委員會詳細討論咁話。睇嚟肥老闆都真係下定決心要分析利弊，希望政府能夠回心轉意。

肥老闆提到，內地最近因應疫情都寬減唔少稅收，但我哋政府就「逆其道而行」，竟然喺經濟不景情況下加稅，實在難以理解，佢建議政府應該向內地學習，降低稅收，減輕企業負擔。

政府過去解釋上調印花稅原因，來來去去都係話本港印花稅加幅唔算高，以及當局已經為業界做咗唔少嘢，例如舊年嘅施政報告提出逐步擴大「互聯互通」合資格股票範圍，內地投資者南下資金(北水)將可買賣新股等。但肥老闆就反駁話，其實本港印花稅唔加已經高過其他地區，究竟如何定義？

此外，佢仲話政府並無照顧到成交量只佔7%嘅600間中小企需要，好似互聯互通等政策，大企業受益較大，反而中小型經紀行得益少。但今次加稅中小企卻同樣受苦，批評一意孤行修例真係對業界影響深遠。咁睇法，不滿增加印花稅嘅呼聲都似乎好高，唔知政府會唔會聆聽反對聲音作出調整，定還是好似肥老闆所講，完全無彎轉呢？