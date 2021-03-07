為全心照顧有發展問題女兒　好媽媽辭職賣樓心力交瘁　

有發展問題的兒童及青少年在公立醫院輪候求診之路漫長，轉投私營市場會否是出路？大部分家長會一邊向私家醫生求診，一邊到公立醫院「排隊」。不過，如想及早就診，家長需要有心理準備付出大量金錢，有家長為全心照顧女兒，辭職之餘，更不惜賣樓，籌募足夠的醫藥費及生活費。

Carrie在2016年、即女兒升小學時，發現女兒開始跟不上學業進度，身為母親的Carrie以為是管教出錯，每日監督女兒做功課，無論Carrie還是女兒均承受巨大心理壓力。至翌年4月，她與學校老師商討情況後，老師反映女兒或者不是頑皮，「可能要同佢(女兒)睇睇醫生」。她遂帶女兒到普通科門診求診，醫生撰寫轉介信，將她女兒轉介至瑪麗醫院兒童及青少年精神科求診。不過，Carrie到瑪麗醫院登記後，院方指女兒的個案要排到2020年10月方可獲接見，即輪候時間長達逾3年。

等待到公院求診的期間，由於Carrie與女兒多次就學業問題有爭拗，母女關係愈來愈差，2人其後都被診斷出有抑鬱及焦慮，均須向精神科醫生求診。Carrie原本是家中經濟之柱，但因女兒病情反覆，她遂辭職專心照顧對方，並出售正在供款的單位，以支付生活費及醫藥費。Carrie表示，2018年用在女兒身上的求診費高達11.9萬元，即每月平均須耗近萬元向私家醫生求診，對其家庭構成沉重經濟負擔。至2019年底，瑪麗醫院通知Carrie可提早至2020年4月到公院求診，其經濟壓力始獲紓緩。