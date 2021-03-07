鹿頸槍堡群見證抗日歷史　專家倡升格為古蹟

人類從歷史中學習、進步。然而，隨時間流逝，不少遺迹及歷史隨歲月逝去。香港抗戰歷史研究會會長吳軍捷指，鹿頸槍堡群見證1940年代抗日戰爭的歷史，深具歷史意義，同時標記香港抗戰的事迹，認為有必要將建築群升格為古蹟。

吳指，翻查歷史，仍未見歷史提及槍堡的往績，即使詢問當區老人家，亦未有對當年的戰事有印象，反映歷史逐漸末落。他稱鹿頸面向南涌，為當時其一重要軍事基地。他說，即使槍堡由日軍所建，但槍堡群與淪陷期間本地抗日力量關係重大，並標記當年東江縱隊先烈奮勇抗敵的功勞，對社會有正面教育意義，能夠令市民認知歷史，追思先賢。

他認為槍堡真實反映歷史的存在，又批評政府即使評槍堡為二級歷史建築，仍未見有良好的保育方針。他又指，根據港大研究團隊親身量度的圖則，與政府就槍堡進行的坐標地圖相差甚遠，質疑「政府官員都留曬係辦公室」，未有就歷史文物親力親為。

他認為政府可簡單為遺迹製作短片，並在遺迹旁設立資訊牌及二維碼等，容許公眾一覽無遺有關資訊。他又建議政府完善鹿頸周遭交通，並透過結合歷史文化及景點，對社會達致正面作用。

翻查古蹟辦網站，僅可見資料顯示鹿頸防禦網於日佔時期(1941至1945年)興建，由多個機槍堡、觀測台及塹壕組成，並說明構築物屹立於高山之巔，眺望沙頭角海，視野開闊等，資料片面及簡短，市民未必能深刻理解當年日戰的典故。