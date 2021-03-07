沙頭角鹿頸槍堡別具歷史價值　學者批港府未有重視倡保育

新一代港人生於安穩、富庶年代，未必了解本港曾經歷的戰亂慘況，其中較為人熟悉的為俗稱「三年零八個月」的日治時期，當中不少戰迹仍保留至今，卻往往遭人忽略。有學者用超過10年時間考證，認為目前被評為二級歷史建築、位於新界北區鹿頸山頭的槍堡建築群保存完好，惟一直未有被重視及打理，期望政府能夠認真重視及復修。有議員批評政府失職，對古蹟保育力度不足，認為應盡快覆檢所有遺迹，並作出相應評級。

目前位於新界沙頭角鹿頸山頭，有一座約120米高的小丘， 當中包括7座槍堡及至少6座僅容納一人的衛星槍堡，並由一個通訊戰壕系統相連。香港大學建築學院房地產及建設系教授黎偉聰指，槍堡群具有凸出簷篷，而且部分面積較小，高度較矮，推算並非由英軍設計，並估計槍堡群於1941至1945年期間所建。他指，團隊經考察後，估計突擊游擊隊與日軍英勇抗戰後，被殺死及俘擄，日軍及後迫使當地居民建設槍堡群及觀察站，反映遺迹甚具歷史意義，見證抗日的歷史。

他又形容，槍堡通風不俗，而且比起英軍建造的更耐用，估計整個陣地能夠容納一百多人，其中槍堡大至面積達60呎或以上，能夠容納約10人，細則僅能容納一人棲身。他續指，建築群保存完好，並具相當規模，而且位置優美，風景漂亮，為狀態最為良好之日軍防禦構築，研究團隊過往10年多次考察地點，並上山進行修復工作，如除草等，故期望政府能夠以整個建築群為整體作出保育，進一步保育遺迹，同時增設便利交通配套，以方便市民到場參觀。

議員柯創盛批評，目前遺迹可謂買少見少 ，認為古蹟辦一直就保育及評級工作做得未夠完善，甚至狠批古蹟辦為失職及塞責。他又認為局方應把握新科技發展，與時並進，透過科技如導航等在遺迹作出簡介，令下一代能夠了解歷史由來，同時重新覆檢所有遺迹，以防有漏網之魚。

古物古蹟辦事處回應指，古物諮詢委員會早於2009年按既定的六項評審準則即歷史價值、建築價值、組合價值、社會價值和地區價值、保持原貌程度及罕有程度)，將北區的「新界鹿頸機槍堡及觀測台」，共十二項構築物) 評為二級歷史建築。

古蹟辦稱，有關機槍堡及觀測台的位置屬郊野公園範圍，其管理及維修由相關部門負責，並樂意就項目的維修保養、設立說明牌及增設步行徑等，從文物保育角度向管理部門提供技術意見，以確保已評級歷史建築得到妥善保護。 #古蹟辦續指，按現行的評級制度，如有確實與已評級的歷史建築或構築物文物價值有關的新資料，會按評級標準及需要，審視有關項目的文物價值及現行評級。