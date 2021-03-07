基層壞門鎖難負擔維修費　機構免費教技巧盼助人自助

本港經濟下行，基層財政壓力大增，若家中牆身突然滲水，或壞門鎖及水喉破裂等，將進一步加重負擔，部分人甚至會「頂到就頂」，暫不維修，影響日常生活。有社福機構去年7月起開展1年計劃，免費教導北區基層一些較簡單、毋須牌照的家居維修技巧，期望居於劏房的基層，未來可自行換門鎖等，預料一年內可惠及約500人次。

聖雅各福群會「土作‧時分」社工董嘉杰指出，本港爆發疫情後，機構曾派發口罩予北區劏房戶，不時有基層反映家中環境惡劣，若牆身滲水或電器損壞等，業主往往不願出資維修，遂在滙豐香港社區夥伴計劃資助下，購入2把電批及1把電鑽，去年7月在區內開展「自修自設‧我北區」計劃，教導參加者基本家具維修技巧，包括電批及電鑽使用方法、更換水掣及修補牆身等。

董坦言，有關課程僅得2堂，每次3小時，是「到喉唔到肺」;但期望計劃可培養參加者有關興趣，亦可令他們知道「呢啲（維修）錢係可以慳返」。他又提到，本港家居環境狹窄，儲物空間不足，需考慮「向上發展」，基層完成上述課程後，可再參加計劃下的木工工作坊，讓他們學習自行設計小型家具，例如掛牆式木箱等。

街坊黃小姐及Michelle早前參加了門鎖、電批及電鎖班。黃小姐指出，她此前居於劏房，曾試過廚房水喉破裂，惟業主拒絕出資維修，只好在數日後支付約千元聘請師傅維修，經濟壓力大增。她指，當時食水不斷湧出，「直情水浸咁」，無奈下唯有關掉總掣，在有需要時才短暫開啟，希望學會維修門鎖後，再報讀水喉維修班，未來可助人自助，幫助鄰居維修家具。