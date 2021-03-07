東方日報A1：懶理疫苗又死人 政府拒叫停打針

再有接種科興新冠疫苗後死亡個案，一名55歲有長期病患的女子，她上周二接種疫苗後，3日後出現急性中風送院，昨日清晨不治。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅指，暫時未知死因與接種疫苗有無關係，委員會明日將會開會討論，但拒絕煞停接種計劃。7日內已有兩宗注射疫苗後的死亡個案，有學者指政府拒絕訂立標準，要求市民自行判斷是否適合打針，是「將個波推畀市民」，批評政府處理接種計劃「求求其其、庸碌無能」。

衞生署昨公布，接獲醫院管理局呈報一宗懷疑接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告，個案涉一名55歲有長期病患的女子，她不屬長者優先接種群組，上周二以陪同者身份於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心注射科興疫苗，3日後急性中風，送往明愛醫院接受治理，其後轉送廣華醫院接受進一步治療，隨後出現心臟停頓，經搶救後於昨清晨證實死亡。個案是繼早前一名患有長期病患的63歲男子，在同一間接種中心注射科興新冠疫苗死亡後，第二宗疑與疫苗有關的死亡個案。

醫院管理局總行政經理劉家獻補充，女死者有高血壓、血脂高以及蛋白尿等問題，但沒有中風病歷及過敏紀錄，她前日晚上7時多在工作地方感到左邊身體無力，臨床徵狀及檢查顯示是腦血管栓塞，明愛醫院向女病人提供溶栓治療，患者轉入廣華醫院神經外科加護病房，其後不治。個案已轉交死因裁判官跟進。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅回應事件時表示，暫時未知死因與接種疫苗有無關係，委員會明日將會開會討論。他指出，以往沒有疫苗引起中風的相關數據，相信兩者並無關係，又認為新冠疫苗接種計劃暫時不必暫停。

腦神經科專科醫生霍偉明指，病人本身有血壓高、蛋白尿及高血脂等問題，均屬中風的高危因素，當中蛋白尿亦顯示患者腎臟有問題。被問到為何患者年紀相對年輕，但中風後短時間內死亡，霍指要視乎患者腦血管閉塞程度、溶栓治療是否無法溶解血栓等，但暫時難以斷定患者中風是否因接種疫苗所誘發。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，一周內出現兩宗打疫苗後死亡的個案，惟政府仍未有任何標準界定市民是否適宜接種疫苗，只要求市民自行判斷是否適合打針，是「將個波推畀市民」，批評政府處理長期病患者應否接種疫苗一事「求求其其、庸碌無能」。

官涌疫苗中心醫務總監郭寶賢對於55歲女子死亡事件深表關注，並希望食衞局及衞生署能盡快發放最新訊息。

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