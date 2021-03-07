我有正能量：犬得耆樂　視像治療犬服務療愈人心

新冠肺炎疫情持續，社會氣氛異常沉重，老人院及學校作為高危地點，在過去一年間不時要謝絕探訪或停學，令部分有需要人士及長者更難和外界接觸。有導盲犬服務機構早前就推出「視像治療犬服務」，參考外國流行的動物輔助介入，由眾領犬員夥拍人見人愛的治療犬透過網絡，與服務對象會面及接觸外界，療愈人心。

成為一隻合資格的治療犬並非易事，由犬隻本身的性格，到日常訓練的要求都非常嚴格，連領犬員都要定期接受訓練，務求令治療犬在服務對象時，能夠同時兼顧「活潑」及「服從」的特質。治療犬日常的訓練包括拾球、跨欄及轉圈，除了技巧外，在過程中亦會培訓到和領犬員的默契。

「同之前去老人院相比，同狗狗一齊活動，明顯係多咗好多生氣。」擔任領犬員兩年的Rosetta指，有部分服務對象過去較少機會接觸到小動物，反而令他們對治療犬產生更大興趣，從而打開話匣子，成功「破冰」。她笑指雖然狗狗訓練有素，但服務時仍會鬧出不少笑話，幸好這些「甩碌」場面反而令現場氣氛更高漲。

另一位領犬員Cherrie指，和治療犬一起服務期間，亦會被狗狗的歡樂情緒感染，更令她學會打開心扉，觀察和關心身邊的人。

香港導盲犬協會於2011年成立，初期主要以培訓導盲犬及提供相關服務為主，但隨着動物輔助介入於外國漸趨流行，協會於2018年亦加入治療犬服務，希望能藉由和治療犬接觸，幫助有需要人士重新和外界連結。

「訓練導盲犬同治療犬嘅要求係好唔同，治療犬係表演同玩樂性質比較重啲，相反導盲犬會靜態好多。」加入協會達7年的輔助介入導師的阿魚指，導盲犬的服務對象多以一對一為主，要求犬隻沉穩；但治療犬則可能多於一個服務對象，亦會和個案有較多趣味性的互動。她指治療犬的工作看似輕鬆，但同樣需要嚴格服從指令，否則有機會令人和犬隻受傷。

該協會的賽馬會教育及培訓中心經理Jowie表示治療犬的服務對象很廣泛，由自閉症兒童到有認知障礙症的長者，都能夠從中受益。她希望能夠在香港繼續推行「動物輔助介入」服務，「做唔同活動，個案同狗仔嘅互動會多咗，都會幫到佢哋重新適應同外界接觸。」