東九龍兩工廈無牌吧遭掃蕩　拘46男女

無牌酒吧掃之不盡！東九龍總區反黑組探員，在昨日(6日)晚上11時，展開代號「勇爵」的反罪惡行動，根據線報突擊搜查九龍灣臨興街21號及觀塘興業街14號2個單位，搗破2間無牌酒吧。行動中，探員檢獲約122罐啤酒及41瓶烈酒，總值約21,700港元。

2名酒吧男負責人(25及26歲)，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕；2個單位內共26男18女(20至45歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），被警方發出定額罰款通知書，所有被捕男女已被扣留調查。

有學者曾狠批樓上吧藏污納垢，認為其地方隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時亦非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款50,000港元及監禁6個月，反觀之前的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。

另有酒牌局前成員表示，部分無牌酒吧有黑幫操控，令場地變成罪惡溫床，經常出現交易違禁品，向未成年人士賣酒等情況，亦可能影響大廈走火通道安全，敦促政府應從根源打擊無牌酒吧。酒牌局應取消向樓上酒吧發牌，同時警方亦要嚴加巡查，取締問題酒吧。