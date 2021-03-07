官地養草18年　寧餵蚊　拒惠民

東網早前揭發大埔白石角多幅官地丟空，寧養老鼠亦不發展，但閒置地何其多，全港近400萬平方米官地閒置未用。元朗多幅鄰近新公屋的土地長期被圍封，惟邨內休憩及康樂設施不足，居民也只能「望地輕嘆」；同區一幅約標準足球場大小的土地亦荒廢13年；觀塘一幅用地批予康文署作綠化，惟至今仍長滿野草，丟空近18年。議員狠批「有地冇人用」，部門白白浪費資源。

元朗洪福邨停車場出入口對出，屬邨外的兩幅土地佔地甚廣，面積約1,170平方米，惟現場被鐵絲網圍封；另一邊則是連接洪福邨內的休憩公園範圍，但兩幅土地以鐵絲網分隔，一般人無法進入。在該邨商場對出另有一幅約100平方米的閒置草地，亦豎立起政府土地的告示牌，標示不能進入。天水圍社區發展陣線組織主任楊健濱直指該邨已入伙近6年，惟邨內休憩設施不敷應用，而圍繞屋邨最少有6幅閒置土地，卻未有好好利用。

同區僑興路附近亦有一幅丟空13年的用地，日前記者現場所見，該地由一私人工程公司承辦渠務署工程，部分土地有工人開工，部分則有一道鐵閘鎖上，禁止外人進入，而上址已長滿半個成人高度的野草。

觀塘偉業街、麗港城對出的一幅逾3,500平方米的土地被閒置起碼18年，地政總署早於2003年以臨時撥地形式，批予康文署作綠化用途，惟現址周圍被簇新的鐵網圍起，內裏長滿野草，9成用地荒置。議員陳恒鑌直斥閒置土地成因是部門間卸膊及官僚文化造成，若團體有意申請用地，部門多怕「孭鑊」將申請否決，結果弄致「有地冇人用」，浪費資源。

地政總署回覆指，洪福邨停車場出入口附近土地規劃用途為「道路」，非政府機構或社企可申請以短租作社區、團體或非牟利用途。洪福商場對出的土地形狀不規則及面積細小，不宜作發展用途。另觀塘偉業街的官地為因應教育局要求而預留為職業訓練局興建新校舍。另外，渠務署發言人表示，該署去年11月將僑興路附近一片用地作工程用地，工程完成後歸還地政總署。規劃署則指，該地劃為「休憩用地」地帶，會規劃為提供戶外公共空間作動態或靜態康樂用途，以配合居民需要。