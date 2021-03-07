2人接種後不治疫苗安全性惹議　張建宗籲以科學及專家意見為慮

香港的新冠疫苗接種計劃已於上月22日展開，惟上周二(2日)及昨日(6日)，相繼有2名長期病患，在接種科興疫苗後不治，再次引發公眾對疫苗安全性的疑慮。政務司司長張建宗今早(7日)在網誌中表示，明白市民會因上述事件而感到擔心，惟他認為疫苗安全與否需以科學為本，重申當局會公開、透明及負責地發放及更新疫苗資料，做好接種及監察工作，以回應社會的關注。他又透露，截至昨晚(6日)，累計有約83,400人接種第一劑「科興」疫苗，另有約有300人接種第一劑復必泰(BioNTech)疫苗。

他又指衞生署已按既定機制，首宗個案已交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，進行因果關係評估，初步認為事件與疫苗接種無直接因果關係，而專家委員會明天(8日)亦將開會，就另一名死者與疫苗的因果關係進行評估，呼籲市民相信專家意見及釋除疑慮。

因應「K11 Musea」群組的確診個案不斷增加，為配合防疫需要，他指政府已即時擴大「安心出行」的通知網，發放K11 Musea相關場地資料讓「安心出行」用戶下載，由2月19日至26日曾到訪K11 Musea、近200個相關場地及掃描有關二維碼的市民，將會收到感染風險通知。所有接獲通知的人士可透過網上預約到社區檢測中心接受一次免費病毒檢測。

張又透露，2月18日至3月2日期間，執法人員共巡查食肆逾13,900次，向涉嫌違反防疫規定的食肆負責人作出13宗檢控，涉及未有在指定時間停止提供堂食、限制坐桌人數不得多於兩人；另有1人因未有在其店內展示「安心出行」二維碼，分別被罰停業3天、7天及14天不等，惟執法人員其後發現該處所並未關閉，再次向相關場所負責人作出4宗檢控。

他呼籲各食肆及其他場所的負責人遵守防疫規例，不要以身試法，市民亦要自律及合作，遵守食肆有關群組聚集及佩戴口罩的規定。至於上周四(4日)起生效的「執枱專員」措施，他希望食肆方面盡量配合，若不可行，建議執枱員工須在轉為執行其他職責前採取手部衞生措施。