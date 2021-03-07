雙職婦女壓力爆煲　羅致光空談增幼兒安老服務

香港勞動人口中，婦女佔半壁江山，當中不少更是雙職婦女，明日(8日)是國際三八婦女節，勞工及福利局局長羅致光今日(7日)在網誌表示，一直致力保障婦女權益，包括自去年12月起將法定產假由10周延長至14周，而僱主因此須多付的額外薪酬由政府承擔。為減輕女性負擔及加強對照顧者的支援，當局今年亦將完善社區配套，以確保婦女能在不同領域盡展所長，選擇理想生活及投入社會，惟羅對具體內容未多著墨，僅以「增加」、「優化」、「加強」及「提升」等字眼，一筆帶過。

羅表示，婦女作為家庭照顧者，日常照顧家中老幼面對龐大的壓力，當局將於「幼兒照顧」、「安老服務」及「康復服務」3方面，制訂以人口為基礎的規劃比率，讓婦女能夠更靈活自主地選擇理想生活及積極投入社會。有關措施包括增加幼兒中心的數目，並提升其資助水平及合資格人員的人手比例，而「鄰里支援幼兒照顧計劃」亦會獲得優化，如加強課餘託管服務。

至於安老服務，他指會增加資助家居照顧服務及資助安老服務宿位的名額，以及「長者社區照顧服務券試驗計劃」下的服務券數目，並提升私營安老院的服務質素。當局亦會增加到校學前康復服務的名額，讓有特殊需要的小朋友能盡早得到所需的訓練，並豁免輪候特殊幼兒中心學習訓練津貼的家庭入息審查。殘疾人士家長及親屬資源中心數目亦會有所增長。

為推動婦女發展，政府已建立一個公私營、跨界別的「性別課題聯絡人」網絡，當中包括超過300名來自政府部門、上市公司及社福界的代表，共同推動及實踐性別主流化，鼓勵不同界別在決策過程中考慮性別觀點，兼顧兩性不同需要。他又呼籲私營企業透過支持母乳餵哺、容許彈性上下班時間、提供比法例要求更長的產假等，支援職場上的婦女。

他亦特別提到，女性在新冠肺炎抗疫戰中，貢獻尤為明顯，許多醫護、院舍照顧人員均為女性，她們無懼挑戰、緊守崗位，悉心照顧病患、扶持老弱的行為，值得社會肯定。