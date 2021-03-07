沙螺灣村再現新建閘門　環團指村內農地疑被挖掘及燒焦

大嶼山沙螺灣村為通往東澳古道的必經之路，惟過往多次出現村民落閘封村事件。有環保團體本月到東澳古道一帶考察時，於沙螺灣村內發現至少兩道新建的閘門、並留意到部分荒廢農地，疑似有挖掘及燒焦過痕跡。

長春社在社交媒體平台發文指，於村內發現至少兩道新建的閘門，其中一道閘門位於沙螺灣村西面、前往把港古廟的一條通道交界，鄰近燈柱號碼為V4079。閘門上貼有「私人土地、未經許可、不准進入」告示，閘後設有閉路電視。

另一道閘門則位於沙螺灣足球場通往沙螺灣鄉公所的通道，閘門雖未上鎖，但上面亦貼有「保衞家鄉，沙螺灣不歡迎旅客」告示，閘旁掛有帶刺鐵絲網。長春社又提到，上年10月底曾於同一個位置發現欄杆，旁邊貼有「私人重地」、「嚴禁進入」、「擅闖者視為盜賊，報警究治及一切後果自負」的告示。

視察期間，長春社留意到沙螺灣村部分荒廢農地，疑似有挖掘及燒焦過的痕跡，惟前往該荒廢農地的通道被封，無法直接前往該地視察，只能從另一個方向眺望，涉及的農地範圍約從沙螺灣新村1號，一直沿旁邊通道延伸，現場亦有一部挖泥機。長春社續指，雖然當日未見任何人進行推土、挖掘，但擔心挖掘工程若進一步延伸到附近的淡水沼澤、林地等，會破壞生態環境。

翻查資料，城規會早於今年1月8日刊憲，公布《沙螺灣及䃟頭發展審批地區草圖》，表明因要停止影響自然環境及鄉郊特色的工程，同時阻止「違例發展入侵」，以及避免再有擴闊道路、削坡等「不適當地改變用途」情況出現，所以有迫切需要制訂發展審批地區圖，並作臨時規劃管制。